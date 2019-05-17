Россияне получат ежегодный дополнительный выходной

Дополнительный оплачиваемый день отпуска для прохождения диспансеризации может стать ежегодным. Минтруд России прорабатывает вопрос внесения изменений в законодательство, обсуждает этот предложение с другими ведомствами, профсоюзами и работодателями, пишет «Российская газета».

Согласно поручению премьер-министра Дмитрия Медведева, Минтруд России до 20 июня должен подготовить и представить в правительство предложения по изменениям в Трудовом кодексе, которые предусматривают право работника в возрасте от 40 лет на ежегодное освобождение от работы на один рабочий день с сохранением за ним места работы и среднего заработка для прохождения диспансеризации.

Напомним, с начала 2019 года каждый работающий россиянин раз в три года может взять один дополнительный день оплачиваемого отпуска, чтобы пройти диспансеризацию, а предпенсионеры — ‪два дня каждый год.

Однако 6 мая вступил в силу обновленный порядок проведения диспансеризации и профилактических медосмотров, утвержденный приказом Минздрава России. И по этому документу людям, которые старше 40 лет, должны проходить диспансеризацию не раз в три года, а каждый год.