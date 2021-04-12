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Жизнь

Россияне пожаловались на постоянную работу в выходные дни

Более 60 процентов россиян жалуются на то, что им приходится работать в выходные и праздничные дни, вечерами и ночами. Исследования проводил сервис «Зарплата.ру», пишет «Лента».

Женщина. Офис.
Женщина. Офис.
СС0

Против сверхурочной работы выступают 42 процента россиян, но 58 процентов респондентов должны выполнять ее и в нерабочие часы.

Каждый второй российский работник выполняет свои обязанности вечерами или ночами несколько раз в месяц, а каждый третий — в выходные. Ночами не трудятся всего 3 процента россиян, и 21 процент — в выходные дни.

Некоторые находят этому свое оправдание: 31 процент считает, что это поможет их карьерному росту, 26 процентов — потому что это «необходимо», 22 процента — ради дополнительного заработка, 11 процентов и вовсе потому, что боятся потерять работу.

Больше всего сверхурочно работают сотрудники услуг и медиа (Москва и Московская область), транспорта (Санкт-Петербург) и учителя (Казань, Екатеринбург). В прошлом году лидерами этого антирейтинга были врачи.

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