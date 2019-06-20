Россияне предпочитают водку в фунфыриках

В России продолжают расти только продажи водки, объем которой составляет меньше 0,5 литра < поданным исследовательской компании Nielsen>.
На нее приходится доля в 23% всего рынка. Участники водочного рынка также отметили рост продаж не только водки, но и коньяка в емкости менее полулитра.
Объемы реализации водки в мелкой таре растут уже два года подряд, рассказали эксперты.
Так, самый быстроразвивающийся водочный бренд в мире показал рост на 28% — компания выпустила в 2018 году 2,3 млн 9-литровых коробов с упаковками по 100 мл. Такому подъему в частности способствуют доступная цена 40-градусного алкогольного напитка в сравнении с традиционной «поллитровкой», пишет secretmag.ru.
Немаловажную роль в резком подъеме реализации водки в мелкой таре играет снижение покупательной способности россиян.