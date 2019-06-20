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Жизнь

Россияне предпочитают водку в фунфыриках

Россияне стали чаще покупать водку в таре малого объема — 0,1 или 0,25 литра, сообщили «Ведомости» со ссылкой на отчеты производителей алкоголя.

Бокалы. Бар.
Бокалы. Бар.
Анна Зайкова

В России продолжают расти только продажи водки, объем которой составляет меньше 0,5 литра < поданным исследовательской компании Nielsen>.

На нее приходится доля в 23% всего рынка. Участники водочного рынка также отметили рост продаж не только водки, но и коньяка в емкости менее полулитра.

Объемы реализации водки в мелкой таре растут уже два года подряд, рассказали эксперты.

Так, самый быстроразвивающийся водочный бренд в мире показал рост на 28% — компания выпустила в 2018 году 2,3 млн 9-литровых коробов с упаковками по 100 мл. Такому подъему в частности способствуют доступная цена 40-градусного алкогольного напитка в сравнении с традиционной «поллитровкой», пишет secretmag.ru.

Немаловажную роль в резком подъеме реализации водки в мелкой таре играет снижение покупательной способности россиян.

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