Россияне признали «ковидный» 2020 год худшим

В седьмой раз автомобильный сайт drom.ru поинтересовался у россиян «Каким был для вас прошедший год?». Предсказуемо 2020 год побил антирекорд — 41% россиян выбрали негативные ответы: «Плохим» — 25% и «Очень плохим» — 16%.

Например, в соседней Кемеровской области 39% опрошенных назвали 2020 год плохим или очень плохим (в 2018 году лишь 29%). Обычным он стал для 32,5% кузбассовцев, а хорошим и отличным его считают 28,2%.

Андрей , участник опроса ( с ним согласились 680 человек):

2020, полагаю, для многих был так себе. Про Москву не скажу, но в регионах много кто закрылся за год или потерял работу. С учетом роста цен на все и вся, падения доходов населения, это, пожалуй, худший год за последние 10 лет точно.

При этом минувший год оказался «Очень хорошим» для 7% респондентов, оценили на «четверку» его 21% россиян, а назвала «обычным» почти треть — 31%.

Участник опроса ( историю поддержали 539 человек):

Родилась дочь, обновил автомобиль, завел новые знакомства, узнал, что не все в моем окружении мне в принципе рады. Попал в нестандартные для себя условия труда. Было тяжело, но адаптировался. Увидел, что люди в общей массе готовы помочь друг другу, что меня сильно обрадовало. Сильно потерял в финансах, но это временная трудность. Каким бы ни был 2020 — я его точно запомню и ни о чем не жалею. Выводы сделаны, опыт получен. Буду и дальше стараться оставаться человеком.

Грусть. Депрессия. Маска CC0

В Москве чаще, чем в остальных регионах России, выбирали ответ «Очень плохо» (28,5%). За столицей следует Камчатка — 28,5% голосов и Крым — 24,7%. Лучше всего год оценили жители Ростовской области — 11,8%.

Участник опроса ( комментарий одобрили более 200 человек):

Худший год. Пандемия COVID-19 унесла много жизней в стране. Это худший результат. Потеря близких… Экономику можно восстановить со временем, это не так болезненно.

Опрос проводился с 28 декабря 2020 по 13 января 2021 года среди пользователей сайта. В нем приняло участие 18 932 человека.