Россияне рассказали, для чего чаще всего используют интернет

62% участников опроса заявили, что используют интернет, чтобы общаться в соцсетях. Возраст большинства из них составляет от 15 до 19 лет. Половина респондентов читают в Сети новости и статьи. Еще 36% россиян скачивают фильмы, музыку и игры.
Примерно 35% участников указали, что пользуются интернетом для осуществления финансовых операций. 26,5% респондентов рассказали, что глобальная сеть необходима им для покупки и продажи различных вещей.
Всего в России пользуются интернетом 72% граждан старше 15 лет.