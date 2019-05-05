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Жизнь

Россияне рассказали, для чего чаще всего используют интернет

Россияне чаще всего пользуются интернетом для общения в социальных сетях. Об этом сообщил RT со ссылкой на исследование Росстата, проведенное в 2018 году во всех регионах страны и охватившее 60 тысяч домохозяйств.

Интернет. Социальные сети
Интернет. Социальные сети
СС0

62% участников опроса заявили, что используют интернет, чтобы общаться в соцсетях. Возраст большинства из них составляет от 15 до 19 лет. Половина респондентов читают в Сети новости и статьи. Еще 36% россиян скачивают фильмы, музыку и игры.

Примерно 35% участников указали, что пользуются интернетом для осуществления финансовых операций. 26,5% респондентов рассказали, что глобальная сеть необходима им для покупки и продажи различных вещей.

Всего в России пользуются интернетом 72% граждан старше 15 лет.

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