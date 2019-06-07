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Жизнь

Россияне рассказали, где будут отдыхать летом

Половина россиян планируют взять отпуск этим летом, говорится в исследовании холдинга «Ромир», сообщает РИА Новости.

Отдых. Море. Туризм.
Отдых. Море. Туризм.
СС0

Только 10% опрошенных планируют отдохнуть за рубежом. На дачу собираются 28%, а 22% останутся дома.

Провести отпуск на одном из российских морских курортов летом текущего года планируют 13% россиян (в прошлом году таких было 14%), пишет bfm.ru.

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