Россияне рассказали, где будут отдыхать летом

Половина россиян планируют взять отпуск этим летом, говорится в исследовании холдинга «Ромир», сообщает РИА Новости.

Только 10% опрошенных планируют отдохнуть за рубежом. На дачу собираются 28%, а 22% останутся дома.

Провести отпуск на одном из российских морских курортов летом текущего года планируют 13% россиян (в прошлом году таких было 14%), пишет bfm.ru.