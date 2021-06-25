Россияне рассказали, когда заканчивается молодость

Молодость для кого-то в России заканчивается в 30 лет, а для кого-то — в 25, рассказали сами жители страны. Таковы результаты опроса медиахолдинга Rambler&Co, подготовленного ко Дню молодежи, который отмечается 27 июня.

Как передает ТАСС, 19% респондентов считают, что молодость заканчивается в 30 лет, столько же участников опроса отметили, что это происходит в 25 лет.

15% опрошенных выразили солидарность с действующим законодательством, причислив к молодежи людей до 35 лет. 10% респонденты считают, что молодость длится до 21 года, а 6% и вовсе уверены, что этот возраст длится до 18 лет.

Любопытно, что 31% респондентов выступили против возрастных рамок и считают, что человек сам определяет, причислять себя к молодежи или нет.

33% опрошенных довольны своей молодостью и вспоминают много приятных моментов. 23% респондентов считают, что многое упустили в своей молодости.

22% участников опроса называют молодость лучшим периодом в жизни, еще 22% утверждают, что их молодость еще продолжается.

Опрос проходил на портале «Рамблер» с 22 по 23 июня 2021 года. Охват составил 266 561 человек, среди которых 78% мужчин и 22% женщин.