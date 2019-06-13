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Жизнь

Россияне рассказали, на что готовы потратить миллион долларов

В случае выигрыша в лотерею миллиона долларов россияне больше всего хотели бы потратить эти деньги на обучение и медицину для себя и близких, следует из результатов исследования холдинга «Ромир».

Доллар.
Доллар.
СС0

Желание тратиться на предметы роскоши, недвижимость и автомобили за последние 13 лет угасло.

Четверть россиян вложила бы выигранный миллион в себя и в своих близких. Чуть меньше (24%) людей готовы потратить деньги на новую машину или жилье. (В 2006 и 2012 году на предметы роскоши и недвижимость готовы были потратиться 33% опрошенных).

Открыть вклад в банке и жить на проценты хотели бы 18% респондентов. Россияне начали больше верить в себя как в бизнесменов. Вложиться в открытие собственного бизнеса в 2019 году пожелали 15% опрошенных. За последние семь лет это число выросло в полтора раза с показателя в 9%, пишет ura.ru.

Небольшое количество людей — 5% — готово тратить миллион на путешествия. 4% признались, что пожертвовали бы выигранные деньги на благотворительность. Вложиться в развитие науки и техники или прокутить все деньги готов 1% россиян.

В опросе приняли участие 1,5 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. У респондентов поинтересовались — как бы они распорядились миллионом долларов, если бы выиграли его в лотерею.

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