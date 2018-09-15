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Россияне рассказали о своем отношении к сухому закону

Больше половины россиян (58%) поддержали введение запрета на продажу алкоголя гражданам, не достигшим 21 года.

Алкоголь. Застолье.
Алкоголь. Застолье.
СС0

Но за введение сухого закона высказались 12% респондентов, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Чуть больше половины опрошенных — 54%) — одобряют пропаганду здорового образа жизни, почти столько же (49%) запрет рекламы алкоголя. Треть россиян считают необходимым введение уголовной ответственности за распитие спиртного в общественных местах, пишет bfm.ru.

Наименее популярными мерами россияне считают повышение цен на алкогольную продукцию и введение тотального запрета на продажу алкоголя.

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