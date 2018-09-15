Россияне рассказали о своем отношении к сухому закону

Но за введение сухого закона высказались 12% респондентов, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Чуть больше половины опрошенных — 54%) — одобряют пропаганду здорового образа жизни, почти столько же (49%) запрет рекламы алкоголя. Треть россиян считают необходимым введение уголовной ответственности за распитие спиртного в общественных местах, пишет bfm.ru.
Наименее популярными мерами россияне считают повышение цен на алкогольную продукцию и введение тотального запрета на продажу алкоголя.