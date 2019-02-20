Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 февраля -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Россияне рассказали о своих страхах в старости

Большинство россиян боятся стареть, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на социологическое исследование компании Ipsos. В нем опрошенные рассказали о страхах, связанных с наступлением преклонного возраста.

В Пенсионном фонде не хватает денег, чтобы обеспечить старость россиян.
В Пенсионном фонде не хватает денег, чтобы обеспечить старость россиян.
Михаил Хаустов

Приближение старости само по себе вызывает сильное беспокойство у россиян — 63% респондентов признались, что данный вопрос сильно их волнует. Хуже ситуация только в Бразилии и Китае. Там приближающаяся седина нервирует 72% и 71% соответственно.

Пожилыми россияне в среднем считают людей старше 66 лет. Согласно данным статистики, 80% граждан страны ждут эти годы с пессимистическим настроением. Больше пожилых пессимистов живет только в Болгарии и Японии — по 87%.

Больше всего россияне опасаются остаться в преклонных годах без денег: об этом заявили 46% респондентов. После финансовых проблем людей волнует боль от потери друзей и близких.

В результате исследования выяснилось, что в старости почти треть населения планеты (26%) готовится путешествовать, однако в России таких людей всего 6%.

Подготовиться к жизни в пожилом возрасте россияне тоже не рассчитывают, пишет ura.ru. По данному показателю соотечественники занимают последнее место в мире с 29%. Причем большинство граждан делают ставку на отказ от алкоголя.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость