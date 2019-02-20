Россияне рассказали о своих страхах в старости

Большинство россиян боятся стареть, сообщает « Коммерсант » со ссылкой на социологическое исследование компании Ipsos. В нем опрошенные рассказали о страхах, связанных с наступлением преклонного возраста.

В Пенсионном фонде не хватает денег, чтобы обеспечить старость россиян.

Приближение старости само по себе вызывает сильное беспокойство у россиян — 63% респондентов признались, что данный вопрос сильно их волнует. Хуже ситуация только в Бразилии и Китае. Там приближающаяся седина нервирует 72% и 71% соответственно.

Пожилыми россияне в среднем считают людей старше 66 лет. Согласно данным статистики, 80% граждан страны ждут эти годы с пессимистическим настроением. Больше пожилых пессимистов живет только в Болгарии и Японии — по 87%.

Больше всего россияне опасаются остаться в преклонных годах без денег: об этом заявили 46% респондентов. После финансовых проблем людей волнует боль от потери друзей и близких.

В результате исследования выяснилось, что в старости почти треть населения планеты (26%) готовится путешествовать, однако в России таких людей всего 6%.

Подготовиться к жизни в пожилом возрасте россияне тоже не рассчитывают, пишет ura.ru. По данному показателю соотечественники занимают последнее место в мире с 29%. Причем большинство граждан делают ставку на отказ от алкоголя.