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Жизнь

Россияне разочаровались в гадалках и гипнотезерах

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что россияне стали более скептически относиться к гороскопам и астрологическим прогнозам, сообщили «ТАСС».

Магический ритуал, экстрасенс.
Магический ритуал, экстрасенс.
CC0

Согласно приведенным материалам, 15% опрошенных в 2019 году россиян верят в советы и предсказания астрологов, в то время как в 2015 году и 2000 году доля таковых составляла 31% и 33% соответственно.

Также менее доверительным стало отношение россиян к лечению гипнозом (22% в 2019 году против 41% в 2015 году и 63% в 1990 году) и спиритическим сеансам (13% в 2019 году против 16% в 2015 году).

Снизилась и доля тех, кто верит в существование у отдельных людей способностей к колдовству и наведению порчи (с 48% в 2015 году до 31% в 2019 году) и предсказыванию будущего и судьбы людей (с 55% в 2015 году до 31% в 2019 году).

При этом примерно по трети опрошенных (31%) верит в существование людей с колдовскими способностями и даром предсказывания.

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