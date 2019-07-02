Россияне разочаровались в гадалках и гипнотезерах

Согласно приведенным материалам, 15% опрошенных в 2019 году россиян верят в советы и предсказания астрологов, в то время как в 2015 году и 2000 году доля таковых составляла 31% и 33% соответственно.

Также менее доверительным стало отношение россиян к лечению гипнозом (22% в 2019 году против 41% в 2015 году и 63% в 1990 году) и спиритическим сеансам (13% в 2019 году против 16% в 2015 году).

Снизилась и доля тех, кто верит в существование у отдельных людей способностей к колдовству и наведению порчи (с 48% в 2015 году до 31% в 2019 году) и предсказыванию будущего и судьбы людей (с 55% в 2015 году до 31% в 2019 году).

При этом примерно по трети опрошенных (31%) верит в существование людей с колдовскими способностями и даром предсказывания.