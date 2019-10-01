Россияне считают, что государство мало помогает старикам

Волонтеры фонда "Старость в радость" в домах для престарелых в Алтайском крае.

Только 22% респондентов считают, что государство уделяет старикам достаточно внимания. Чаще всего господдержкой пожилых людей недовольны они сами, а также люди среднего возраста и жители городов-миллионников (86%).

Пожилые родственники имеются у 74% опрошенных, при этом у 37% их старики живут с ними в одном населенном пункте, еще у 9% — в других странах. 37% опрошенных встречаются с пожилыми родственниками несколько раз в неделю или чаще. 25% заявили о встречах несколько раз в месяц, 23% — не менее одного раза в год.

При этом 18% россиян регулярно помогают своим старикам материально, 30% — только время от времени, 31% не помогают вообще, пишет «Росбалт».

Опрос проведен среди 1,6 тыс. человек.

Ранее «Левада-центре» выяснили, что в представлении россиян семья живет в бедности, если доход одного члена семьи ниже 12,5 тыс. рублей.