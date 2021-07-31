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Жизнь

Россияне смогут быстрее становиться официально безработными

Министерство труда и соцзащиты разработало проект постановления Правительства о порядке регистрации безработных граждан, регистрации россиян для поиска подходящей работы и требованиях к её подбору, сообщает «Рамблер».

Борьба с безработицей.
Борьба с безработицей.
Михаил Хаустов

В конце июня президент Владимир Путин подписал закон о создании Единой цифровой платформы занятости.

Документ, в частности, предусматривает, что службы занятости будут максимально использовать электронный формат взаимодействия с соискателями наряду с очным приемом граждан.

Для региональных отделений служб занятости введут единые стандарты работы, а искать вакансии люди смогут на едином портале на основе действующего сайта «Работа в России».

Бедность, безработица.
Бедность, безработица.
СС0

Что еще изменится

Проект предусматривает порядок подачи гражданином заявления о предоставлении помощи в поиске подходящей работы в электронной форме с использованием единой цифровой платформы, портала госуслуг, путем личного посещения органов служб занятости.

Также документ предполагает разделение потоков граждан, обратившихся за такой помощью, в зависимости от их мотивации к трудоустройству (претендующих и не претендующих на признание безработными).

Резюме. Поиск работы.
Резюме. Поиск работы.
unsplash.com

Предлагать работу, где зарплата будет ниже среднего заработка по последнему месту работы, нельзя.

Для тех, чей средний заработок превышал величину прожиточного минимума в регионе, подходящей не может считаться работа, где предлагаемый заработок ниже этой величины.

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