Возможно, россияне смогут летать без визы еще в шесть стран. Список

В России установят безвиз с шестью странами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, сообщает «Интерфакс».

Россия ведет переговоры об отмене виз с Саудовской Аравией, Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Малайзией и Мьянмой.

Многие соглашения могут подписать уже к концу 2024 года.

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