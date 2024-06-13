Возможно, россияне смогут летать без визы еще в шесть стран. Список

Россия ведет переговоры об отмене виз с Саудовской Аравией, Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Малайзией и Мьянмой.
Многие соглашения могут подписать уже к концу 2024 года.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
В России установят безвиз с шестью странами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, сообщает «Интерфакс».
Россия ведет переговоры об отмене виз с Саудовской Аравией, Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Малайзией и Мьянмой.
Многие соглашения могут подписать уже к концу 2024 года.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter