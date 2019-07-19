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Жизнь

Россияне смогут обратиться в суд с коллективными исками

Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам обращаться в суд с коллективными исками. Их могут подать, в том числе, по вопросам защиты прав потребителей и оспариванию тарифов ЖКУ, сообщает ТАСС.

Индустриальный районный суд Барнаула.
Индустриальный районный суд Барнаула.
altapress.ru

Согласно закону, для подачи коллективного иска группа граждан должна состоять не менее чем из 20 человек, а для того, чтобы пополнить этот список, нужно будет подать заявление лидеру группы. При этом никаких документов на представление их интересов от граждан не потребуется.

Сроки рассмотрения таких дел судом также предусмотрены законом. Такие дела будут рассматривать не позднее, чем через 8 месяцев со дня вынесения определения о принятии искового заявления к производству.

Документ опубликован на официальном портале. Закон вступит в силу с 1 октября 2019 года.

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