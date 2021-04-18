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Жизнь

Россияне смогут получить ИНН всего за один день

Федеральная налоговая служба сообщила о сокращении срока присвоения индивидуального налогового номера гражданам России до одного дня.

Налоги. Налоговая практика. ФНС.
Налоги. Налоговая практика. ФНС.
Nalog.ru

Ранее гражданину для получения ИНН необходимо было лично обращаться в налоговую инспекцию с заявлением и после проверки всех документов ждать еще пять рабочих дней.

Теперь же налоговики внедрили специальный электронный сервис «Подача заявления физического лица о постановке на учет в налоговом органе».

На этом ресурсе можно заполнить всех необходимые форму документов, а уже на следующий день прийти в инспекцию за гербовой бумагой.

При этом в ФНС напоминают, что свидетельство о постановке на учет, выданное налоговым органом гражданину, в случае изменения его места жительства замене не подлежит.

А вот при изменении фамилии, имени, отчества, пола, даты рождения, места рождения физическому лицу, имеющему ИНН, новое свидетельство с указанием в нем присвоенного ранее ИНН выдается бесплатно.

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