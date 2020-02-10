Россияне смогут выбрать себе любую национальность во время переписи в 2020 году

О таком праве россиянина рассказал зампред комитета Госдумы по национальным делам Ильдар Гильмутдинов.
«Как себя назовет, так и должно записываться в анкетах», — подчеркнул депутат.
Это объясняется 26-й статьей Конституцией РФ, в соответствии с которой каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность.
Гильмутдинов отметил, что кроме россиян будут опрошены иностранные граждане, проживающие в РФ на постоянной или временной основе.
Содержание переписных листов переведут на десять языков, чтобы человек мог ответить на любом комфортном для себя языке.
Напомним, перепись населения пройдет с 1 по 21 октября 2020 года.