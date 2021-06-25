Россияне стали чаще писать о вакцинации от COVID-19 в резюме, а работодатели ее требовать

По оценке hh.ru, соискатели стали чаще упоминать о сделанной вакцинации от коронавируса в своих резюме. В то же время число работодателей, которые требуют ее при приеме на работу, возросло почти на 60%, пишет «Коммерсантъ».

Аналитики hh.ru, проанализировали содержание текстов вакансий и резюме на предмет упоминания тестирования/вакцинации от COVID-19, размещенных с января по 23 июня 2021 года на платформе.

По их оценке, число вакансий, где требуют вакцинацию работника, выросло на 58% с начала года и в июне 2021 года достигло почти 2 тыс. Чаще всего такие упоминания можно встретить в вакансиях в сферах услуг, медицины и фармацевтики, в продажах, строительстве, транспорте и логистики, туризме и HoReCa.

В свою очередь, соискатели начали использовать факт вакцинации как конкурентное преимущество.

Вакцинация. zdravalt.ru

По данным аналитиков, темпы роста ее упоминаний в резюме растут в среднем на 40% ежемесячно. В июне их число достигло рекордных 10,4 тыс., что в два раза больше, чем в мае.

В некоторых регионах уже ввели обязательную вакцинацию для тех, кто «работает с людьми». Как заявили в Минтруде, хотя непривитого сотрудника в соответствии с Трудовым кодексом нельзя уволить, его можно отстранить от выполнения работы, что повлечет за собой сокращение зарплаты и других выплат.