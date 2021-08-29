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Жизнь

Россияне стали экономить на одежде и развлечениях

Как минимум половина россиян экономят на отпуске, одежде и уходе за собой — таковы результаты опроса Райффайзенбанка.

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65% опрошенных (большинство) стали меньше платить за развлечения и рестораны. Более четверти респондентов экономят на продуктах, а 17% - на медицине.

По данным опроса, постоянно экономит каждый второй россиянин, а 27% стали делать это в 2021 году. 20% респондентов ответили, что совсем не экономят, 2,6% - что перестали экономить в этом году. Большинство россиян за счет экономии покрывают текущие расходы, а каждый третий направляет эти средства на сбережение. При этом 26% респондентов так выплачивают кредиты.

43% опрошенных заметили, что их расходы выросли. У большинства — до 30%. По их мнению, основная причина этому — рост цен. Вторая по «популярности» причина — ремонт, а третья — рождение детей. Более половины респондентов считают, что цены на основные товары и услуги выросли на 10−30%, треть заметила рост в 30−50%.

Опрос провели в августе среди более 1,5 тыс. россиян старше 18 лет в крупнейших городах страны.

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