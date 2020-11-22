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Жизнь

Россияне выбрали топ-5 самых неприятных новогодних подарков

Никаких духов, халатов и конфет: россияне рассказали, какие подарки на Новый год их точно не обрадуют. Результаты исследования сервиса SuperJob публикует РИА «Новости».

Новый год. Новогодний костюм.
Новый год. Новогодний костюм.
СС0

В опросе приняли участие 1,6 тысяч россиян старше 18 лет.

8% участников опроса назвали самым неудачным новогодним подарком одежду. Особенно такие подарки не нравится принимать мужчинам. Носки, футболки, свитера, домашние халаты — все это, по мнению респондентов, лучше купить самому.

Также россияне не в восторге от новогодних сувениров. Свечи, брелоки, статуэтки и магниты на холодильник — это худшие новогодние подарки для 4% россиян.

Сладости (конфеты, шоколад или торт) станут неприятным подарком для 3% участников опроса. Любопытно, что женщины разделяют такую позицию намного чаще мужчин (5% против 1%). Косметику или парфюмерию (шампунь, гель для душа или духи) также считают неудачным подарком 3% опрошенных.

И, наконец, 2% будут недовольны, если им подарят на Новый год посуду или кухонные принадлежности.

Другие варианты неудачных подарков, которые перечислили россияне — кальян для некурящего, ласты, разводной ключ, шариковая ручка или, например, живая крыса. 24% сообщили, что худший новогодний сюрприз для них — это отсутствие подарка. Еще 28% признались, что никогда не получали плохих подарков.

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