Россияне высказались о профессиональных возможностях женщин

Большинство россиян (74%) верят в то, что женщины могут добиться успеха в любой профессии. Такого же мнения придерживаются 80% руководителей предприятий, сообщает ТАСС .

42% россиян и 47% представителей бизнеса считают, что мужчины справляются с руководящими функциями лучше женщин. Только 12% россиян и 14% руководителей указали, что женщины лучше мужчин справляются с такими обязанностями. В том, что и женщины, и мужчины в равной степени справляются с обязанностями начальника, уверены 43% россиян и 34% руководителей, свидетельствуют итоги опроса Аналитического центра НАФИ.

39% россиян заявили, что предпочли бы видеть в качестве своего первого заместителя мужчину, женщине отдают предпочтение 18%, не имеет значения пол работника для 39%, пишет bfm.ru. Мнение представителей бизнеса разделилось: 36% хотели бы видеть мужчину, 35% — женщину, для 27% нет разницы, сотрудник какого пола будет им помогать.

В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет в 50 регионах РФ, а также 500 руководящих сотрудников предприятий в восьми федеральных округах России.