Россияне захотели сделать 31 декабря выходным навсегда

Большая часть россиян поддержала идею о том, чтобы 31 декабря навсегда объявили официальным нерабочим днем, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования сервиса SuperJob.

Сделать 31 декабря навсегда выходным поддержали 81% респондентов.

Идею о введении постоянного нерабочего дня поддерживают больше женщины, чем мужчины (84 и 79%), а россияне 34 лет больше своих сограждан в возрасте от 45 лет (85 и 79%).

По данным экспертов, среди жителей крупных городов чаще других объявление всероссийского выходного 31 декабря поддерживают в Волгограде и Казани (89 и 88%), пишет Газета.Ru. Чуть меньше в Красноярске и Екатеринбурге (73 и 74%). В Москве положительно оценили инициативу 81% опрошенных, а в Санкт-Петербурге 83%.

Между тем многие россияне готовы встретить Новый год со случайным партнером из интернета.