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Жизнь

Россияне захотели сделать 31 декабря выходным навсегда

Большая часть россиян поддержала идею о том, чтобы 31 декабря навсегда объявили официальным нерабочим днем, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования сервиса SuperJob.

Новый год. Новогодний костюм.
Новый год. Новогодний костюм.
СС0

Сделать 31 декабря навсегда выходным поддержали 81% респондентов.

Идею о введении постоянного нерабочего дня поддерживают больше женщины, чем мужчины (84 и 79%), а россияне 34 лет больше своих сограждан в возрасте от 45 лет (85 и 79%).

По данным экспертов, среди жителей крупных городов чаще других объявление всероссийского выходного 31 декабря поддерживают в Волгограде и Казани (89 и 88%), пишет Газета.Ru. Чуть меньше в Красноярске и Екатеринбурге (73 и 74%). В Москве положительно оценили инициативу 81% опрошенных, а в Санкт-Петербурге 83%.

Между тем многие россияне готовы встретить Новый год со случайным партнером из интернета.

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