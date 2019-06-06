Россияне запутались в пенсионной реформе

В 2018 году в Министерство труда поступило на треть больше обращений граждан. Большинство из них касались вопросов о порядке выплаты пенсий, говорится в докладе ведомства в правительство.

В документе указано, что за прошедшие 12 месяцев Минтруд принял 69,6 тыс. обращений, из которых 23,3 тыс. (33,4%) касались пенсионного обеспечения и социального страхования, пишут «Известия».

Годом ранее их доля была вдвое меньше.

Вал обращений связан с пенсионной реформой. Так, люди не могут самостоятельно разобраться в изменениях границ пенсионного возраста, в выплате надбавок селянам, в индексации пенсий и других вопросах, пишет ura.ru.

Опрошенные эксперты предположили, что проблему помогло бы решить создание колл-центра.