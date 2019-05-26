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Жизнь

Россияне засняли в небе движение вереницы космических спутников Илона Маска

В ночь на 26 мая жители Нидерландов, России, Украины, Беларуси, Казахстана, Японии и других стран наблюдали в небе множество ярких светящихся точек, медленно движущихся строго друг за другом. Так выглядел полет 60 спутников системы Starlink, которые запустила компания SpaceX с помощью ракеты-носителя Falcon 9.

Илон Маск.
Илон Маск.
twitter.com/elonmusk/media

Видео и фото со спутниками постят жители Самарской и Свердловской областей, Омска. Эти объекты предназначены для начала создания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Все они успешно подключились к интернету, сообщил глава SpaceX Илон Маск на своей странице в Twitter.

60 спутников Starlink стали первыми из планируемых 11 тыс. космических аппаратов данного типа для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты, пишет ТАСС. Предполагается, что все они будут выведены на орбиту после 2020 года. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в 10 млрд долларов.

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