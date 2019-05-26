Россияне засняли в небе движение вереницы космических спутников Илона Маска

Видео и фото со спутниками постят жители Самарской и Свердловской областей, Омска. Эти объекты предназначены для начала создания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Все они успешно подключились к интернету, сообщил глава SpaceX Илон Маск на своей странице в Twitter.
60 спутников Starlink стали первыми из планируемых 11 тыс. космических аппаратов данного типа для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты, пишет ТАСС. Предполагается, что все они будут выведены на орбиту после 2020 года. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в 10 млрд долларов.