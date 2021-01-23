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Жизнь

Россияне жалуются на сбои в работе «Билайн», МТС и других операторов

Сервис Downdetector зафиксировал проблемы в работе мобильных операторов «Билайн», МТС, «Мегафон» и «Ростелеком».

Мобильный телефон.
Мобильный телефон.
CC0

На работу операторов в основном жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Челябинска и некоторых других российских городов.

Пользователи «Билайна» обнаружили проблемы с проводным доступом в интернет (60%), мобильной связью (20%) и мобильным интернетом (19%). Примерно такие же показатели зафиксированы у МТС и «Мегафона».

Сбои в «Ростелекоме» коснулись работоспособности интернета (94%).

По данным портала, жалобы о сбоях стали поступать примерно с 11 часов дня.

Однако в пресс-службах операторов «Билайн», «Ростелеком» и МТС заявили, что сети работают в штатном режиме, пишет РИА Новости.

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