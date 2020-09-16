Россиянин без ног покорил Эльбрус и разрыдался

Россиянин Рустам Набиев, потерявший обе ноги при обрушении казармы под Омском в 2015 году, самостоятельно на руках совершил восхождение на гору Эльбрус в Кабардино-Балкарии, пишет «Интерфакс».

«Я рад, что смог показать пример стойкости и упорства. (…) Не знаю, как мои руки это выдержали. Прошел на них 13 километров подъемов и спусков и 15 часов работы. Я стал первым человеком в истории горы Эльбрус, который взошел на вершину на одних руках», — написал Набиев в своем Инстаграме.

Набиев выложил видео, на котором запечатлены несколько последних метров его восхождения на вершину. «Я это сделал. Я смог это сделать! Вот этими руками я дошел до вершины горы Эльбрус. Я вас очень люблю, спасибо всем, кто верил в меня», — говорит мужчина и не может сдержать эмоций.

В подписи к публикации он попросил прощения за свою сентиментальность. Свое восхождение он посвятил жене и детям.

12 июля 2015 года в четырехэтажной казарме 242-го учебного центра ВДВ в поселке Светлый под Омском рухнули перекрытия. 23 десантника погибли на месте, еще 19 оказались в больнице, один из них позже скончался. Рустам Набиев потерял тогда обе ноги.