Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 сентября 8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Россиянин без ног покорил Эльбрус и разрыдался

Россиянин Рустам Набиев, потерявший обе ноги при обрушении казармы под Омском в 2015 году, самостоятельно на руках совершил восхождение на гору Эльбрус в Кабардино-Балкарии, пишет «Интерфакс».

Эльбрус.
Эльбрус.
07.mchs.gov.ru

«Я рад, что смог показать пример стойкости и упорства. (…) Не знаю, как мои руки это выдержали. Прошел на них 13 километров подъемов и спусков и 15 часов работы. Я стал первым человеком в истории горы Эльбрус, который взошел на вершину на одних руках», — написал Набиев в своем Инстаграме.

Набиев выложил видео, на котором запечатлены несколько последних метров его восхождения на вершину. «Я это сделал. Я смог это сделать! Вот этими руками я дошел до вершины горы Эльбрус. Я вас очень люблю, спасибо всем, кто верил в меня», — говорит мужчина и не может сдержать эмоций.

В подписи к публикации он попросил прощения за свою сентиментальность. Свое восхождение он посвятил жене и детям.

12 июля 2015 года в четырехэтажной казарме 242-го учебного центра ВДВ в поселке Светлый под Омском рухнули перекрытия. 23 десантника погибли на месте, еще 19 оказались в больнице, один из них позже скончался. Рустам Набиев потерял тогда обе ноги.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость