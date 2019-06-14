Россиянин два года жил с гвоздем в голове

Житель Хабаровского края два года ходил с гвоздем в носоглотке, сообщает портал Gubernia . Инородный предмет попал в голову во время ремонта, но пострадавший этого даже не заметил и долгое время мазал небольшую рану зеленкой.

Гвоздь обнаружили в 2018 году на рентгене, когда мужчина пожаловался на проблемы со слухом.

«Пациент сам не изъявил желания идти дальше — побоялся: наверное, ему объяснили, что (инородное тело. — Прим. ред.) расположено так, что возможен летальный исход во время оперативного лечения», — говорит врач лор-отделения краевой клинической больницы № 1 Александра Карпова.

В течение двух лет шло воспаление. Это привело к эрозии крупных кровеносных сосудов и грозило пострадавшему обильным кровотечением, отмечает издание.

В итоге в краевой больнице врачи провели операцию и успешной извлекли гвоздь.