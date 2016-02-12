Россиянин ехал с дачи и увидел, как из вертолета военные выпрыгивали без парашюта

По словам мужчины, на краю огромного поля стоял вертолет темно-серого цвета и без бортового номера, который после стал подниматься в небо.
«Отлетев от места взлета на небольшое расстояние, могучая туша боевой машины, созданная сумеречным гением военных инженеров СССР, повисла в воздухе. Из зависшего в небе „Миколки“ стали выбрасываться люди», — рассказал автор фотографий.
Была метель, поэтому из-за снежной пелены тросов видно не было и было ощущение, что люди падают вниз.
Далее, по словам мужчины, к нему по полю подъехал автомобиль, из которого вышли люди в штатском и стали задавать всякие вопросы.
Выяснилось, что непрошеный гость случайно попал на отработку штурмового десантирования с вертолета. Цель таких тренировок — отработать навык беспарашютного десантирования людей и грузов в сложных погодных условиях.
После того, как десантирование было завершено, вертолет возвратился к месту взлета. Люди снова загружались внутрь и все повторялось. Всего сделали несколько спусков.