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Жизнь

Россиянин ехал с дачи и увидел, как из вертолета военные выпрыгивали без парашюта

Канал «Промышленный турист» опубликовал историю мужчины, который решил съездить в глубокое Подмосковье и увидел по дороге, как из вертолета МИ-8 стали выпрыгивать люди без парашюта.

Отработка штурмового десантирования с вертолета.
Отработка штурмового десантирования с вертолета.
zen.yandex.ru/promtur.

По словам мужчины, на краю огромного поля стоял вертолет темно-серого цвета и без бортового номера, который после стал подниматься в небо.

«Отлетев от места взлета на небольшое расстояние, могучая туша боевой машины, созданная сумеречным гением военных инженеров СССР, повисла в воздухе. Из зависшего в небе „Миколки“ стали выбрасываться люди», — рассказал автор фотографий.

Была метель, поэтому из-за снежной пелены тросов видно не было и было ощущение, что люди падают вниз.

Далее, по словам мужчины, к нему по полю подъехал автомобиль, из которого вышли люди в штатском и стали задавать всякие вопросы.

Выяснилось, что непрошеный гость случайно попал на отработку штурмового десантирования с вертолета. Цель таких тренировок — отработать навык беспарашютного десантирования людей и грузов в сложных погодных условиях.

После того, как десантирование было завершено, вертолет возвратился к месту взлета. Люди снова загружались внутрь и все повторялось. Всего сделали несколько спусков.

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