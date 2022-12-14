Россиянин пытался уехать из страны, чтобы вступить в ВСУ

Сибиряк намеревался уехать в страну СНГ, чтобы попасть на Украину, сообщают в ФСБ. Это установили в ходе оперативно-разыскных мероприятий.
В службе безопасности отметили, что подозреваемый занимался вандализмом в отношении административных зданий в Хакасии.
Мужчину привлекали к уголовной ответственности. Против обвиняемого возбудили уголовное дело о покушении на госизмену. Максимальный срок по этой статье — 20 лет.
Ранее у бывшего вице-губернатора Томской области арестовали имущество на 270 млн рублей.
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