14 декабря
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Жизнь

Россиянин пытался уехать из страны, чтобы вступить в ВСУ

Житель Абакана пытался уехать из России — предположительно, чтобы вступить в ряды ВСУ. Его задержали в аэропорту Красноярска, пишут «Известия».

ФСБ.
ФСБ.
wikipedia.org

Сибиряк намеревался уехать в страну СНГ, чтобы попасть на Украину, сообщают в ФСБ. Это установили в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

В службе безопасности отметили, что подозреваемый занимался вандализмом в отношении административных зданий в Хакасии.

Мужчину привлекали к уголовной ответственности. Против обвиняемого возбудили уголовное дело о покушении на госизмену. Максимальный срок по этой статье — 20 лет.

Ранее у бывшего вице-губернатора Томской области арестовали имущество на 270 млн рублей.

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