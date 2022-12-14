Россиянин пытался уехать из страны, чтобы вступить в ВСУ

Житель Абакана пытался уехать из России — предположительно, чтобы вступить в ряды ВСУ. Его задержали в аэропорту Красноярска, пишут «Известия».

Сибиряк намеревался уехать в страну СНГ, чтобы попасть на Украину, сообщают в ФСБ. Это установили в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

В службе безопасности отметили, что подозреваемый занимался вандализмом в отношении административных зданий в Хакасии.

Мужчину привлекали к уголовной ответственности. Против обвиняемого возбудили уголовное дело о покушении на госизмену. Максимальный срок по этой статье — 20 лет.

Ранее у бывшего вице-губернатора Томской области арестовали имущество на 270 млн рублей.