Россиянин подбросил детеныша тюленя к кафе

Житель Ленобласти заметил нерпенка на льду и принес на берег, посадив в коробку, сообщает "Лента дня".

К счастью детеныша быстро обнаружили сотрудники «Фонда друзей балтийской нерпы».

При осмотре удалось установить, что это девочка, а еще у нее нет зубов и голые десны. Малышку выхаживают волонтеры, кормят ее рыбным смузи. Они признались, что это их самый маленький пациент за все время работы.

Научные сотрудники фонда пообещали, что приложат все условия, чтобы нерпенок остался жив. Самой главной проблемой является отсутствие матери малышки.

Что с ней стало — неизвестно. Первые два месяца нерпенок обычно проводит с мамой под снегом на льду озера, но в этом году снега на озере нет. Поэтому малыши могут лежать просто на льду и из-за этого укатится от родителей. Самку могли испугать люди.

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