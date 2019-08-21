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Жизнь

Россиянин продает лечащую от похмелья кошку за 15 млн рублей

На Avito появилось объявление о продаже за 15 млн рублей кошки британской породы, которая предотвращает измены и лечит похмелье, пишет «МК».

Кошка зевает.
Кошка зевает.
СС0

Кошке 2,5 года. Судя по объявлению, она «отгоняет соседок мужа», «охраняет дом» и бережет здоровье хозяев. Животное также любит сладкое.

Автор объявления рассказал, что продать кошку решили, потому что она конфликтует с котом, который также живет у него дома. Однако жена очень любит кошку и согласилась на продажу только за сумму в 15 млн рублей, пишет bfm.ru.

Видимо, женщина рассчитывает, что продать животное за такие деньги не удастся. На объявление уже откликнулись несколько потенциальных покупателей. В цене с хозяином сойтись пока не удалось.

В Барнауле знаменитая кошка породы каракет, которую купили за миллион рублей, родила котят. В 2017 году во всем мире насчитывалось не больше 25 кошек-каракетов. Ради того, чтобы приобрести котенка редчайшей породы, хозяйка рассталась с автомобилем.

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