Россиянин сходил на рынок в Турции и раскрыл мошеннические схемы торговцев

Однако торговец был не рад такому выбору и пытался навязать туристу ненужные вещи. Когда удалось отказаться от всего предложенного, продавец не собирался отдавать сдачу.
Он начал кричать на весь рынок и обвинять мужчину во лжи, передает Lenta.ru.
Турки не давали россиянину вставить ни слова. Они кричали и обвиняли его в воровстве. Ему не удалось вернуть свою сдачу и он решил уйти по-тихому.
Такой спектакль местные разыгрывают, чтобы содрать больше денег с покупателя.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае работников станции судят за хищение 23 тонн дизельного топлива.