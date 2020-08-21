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Жизнь

Россиянин случайно выбросил в бак все деньги, которые копил на автомобиль

Житель Нижнего Новгорода случайно выбросил в мусорный бак пакет с крупной суммой денег, отложенных на покупку автомобиля, пишет РИА «Новости».

Хлам. Мусор.
Хлам. Мусор.
Pixabay.com

Когда мужчина понял, что произошло, он обратился к региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами и рассказал, что выбросил не тот пакет. На тот момент мусоровоз уже забрал отходы.

С помощью системы ГЛОНАСС машину отследили и перехватили до разгрузки. В результате пакет нашли. Купюры при транспортировке в мусоровозе пострадали незначительно.

В апреле 2019 года подобный случай произошел в Тюмени, где семья случайно выкинула несколько миллионов рублей. Они продали квартиру матери, а полученные от сделки деньги положили в пакет, который случайно перепутали с мусором.

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