Россиянин случайно выбросил в бак все деньги, которые копил на автомобиль

Когда мужчина понял, что произошло, он обратился к региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами и рассказал, что выбросил не тот пакет. На тот момент мусоровоз уже забрал отходы.
С помощью системы ГЛОНАСС машину отследили и перехватили до разгрузки. В результате пакет нашли. Купюры при транспортировке в мусоровозе пострадали незначительно.
В апреле 2019 года подобный случай произошел в Тюмени, где семья случайно выкинула несколько миллионов рублей. Они продали квартиру матери, а полученные от сделки деньги положили в пакет, который случайно перепутали с мусором.