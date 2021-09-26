Россиянин спросонья зарезал возлюбленную. Подумал, что его толкает «демон» и сразился с ним

В Башкирии пьяный мужчина убил сожительницу, приняв женщину за напавшего на него «демона», сообщает UFA-TOWN .

Женщина пыталась разбудить сожителя. В этот момент мужчина решил, что его толкает потустороннее существо.

«Крепко уснул. Домой пришла его сожительница, было уже три часа дня и она попыталась разбудить мужчину. Тот подумал, что „демон“ решил его задушить, вскочил, взял нож на кухне и начал резать женщину», — отмечает издание.

Мужчина пришел в себя минут через 20, после позвонил родственнику, который вызвал полицию.

Как уточняет РЕН ТВ, инцидент произошел 24 сентября — на 36-летнюю подругу напал 33-летний сожитель, который в одиночестве дома употребил алкоголь.

Полиция задержала мужчину и доставила в отделение, где он признался в убийстве возлюбленной.

По данным телеканала, женщина нигде не работала и вела аморальный образ жизни, у нее было двое детей.

Ранее житель Алтайского края безжалостно зарезал семью, мешавшую ему пить алкоголь.