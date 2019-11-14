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Жизнь

Россиянину грозит 80 лет тюрьмы в США

Экстрадированному в США россиянину Алексею Буркову грозит до 80 лет тюрьмы, пишет ТАСС. Его обвиняют в электронном мошенничестве, сговоре с целью совершения мошеннических действий, мошенничестве с устройствами доступа к данным, взломе компьютерных систем, хищении персональных данных и отмывании денег.

США
США
СС0

Власти США подозревают, что Алексей Бурков управлял сайтом Cardplanet, на котором продавались номера краденых банковских карт (многие из которых принадлежали гражданам США). По данным Минюста, эта деятельность привела к «мошенническим покупкам на американские кредитки на сумму более 20 млн долларов».

Также Буркова обвиняют в управлении еще одним сайтом, который «служил клубом только для приглашенных, где киберпреступники могли рекламировать украденное ими имущество, такое как личные данные, а также вредоносное программное обеспечение и преступные услуги — отмывание денег и хакерство».

В Минюсте США отметили, что, как правило, «реальные приговоры за федеральные преступления оказываются меньше максимального наказания», предусмотренного законодательством, пишет lenta.ru.

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