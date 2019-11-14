Россиянину грозит 80 лет тюрьмы в США

Экстрадированному в США россиянину Алексею Буркову грозит до 80 лет тюрьмы, пишет ТАСС. Его обвиняют в электронном мошенничестве, сговоре с целью совершения мошеннических действий, мошенничестве с устройствами доступа к данным, взломе компьютерных систем, хищении персональных данных и отмывании денег.

Власти США подозревают, что Алексей Бурков управлял сайтом Cardplanet, на котором продавались номера краденых банковских карт (многие из которых принадлежали гражданам США). По данным Минюста, эта деятельность привела к «мошенническим покупкам на американские кредитки на сумму более 20 млн долларов».

Также Буркова обвиняют в управлении еще одним сайтом, который «служил клубом только для приглашенных, где киберпреступники могли рекламировать украденное ими имущество, такое как личные данные, а также вредоносное программное обеспечение и преступные услуги — отмывание денег и хакерство».

В Минюсте США отметили, что, как правило, «реальные приговоры за федеральные преступления оказываются меньше максимального наказания», предусмотренного законодательством, пишет lenta.ru.