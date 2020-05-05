Россиянка из-за коронавируса лишилась зубов и пенсии

Жительница Екатеринбурга рассказала URA.RU о том, как мытарства по клиникам оставили ее без зубов и лишили права на бесплатную медпомощь.

По словам пострадавшей, все началось с того, что местная государственная стоматологическая поликлиника отказала в приеме с острой болью в период карантина, введенного в регионе из-за коронавируса.

Из-за того, что помощь не оказали своевременно, воспалительный процесс был запущен, а зуб оставалось только удалить. После воспалилась десна.

«Несмотря на острую боль и наличие моих снимков в Свердловской областной стоматологической поликлинике отказали в приеме. Направили в районную поликлинику. С уже начавшимся гнойным процессом меня приняли в стоматологии на Пушкина, но и здесь помощь оказать не смогли. Оказалось, что хирург не спиливает мостики, а ортопедов из-за карантина на рабочих местах нет», — рассказала женщина.

Пришлось воспользоваться платными услугами в частной клинике. Однако хирургу оставалось пойти только на крайние меры.

«Итог такой: минус два зуба и месячная пенсия. Получается, что, несмотря на стаж работы, отправляемые государству отчисления с заработной платы, я не могу вовремя получить необходимую медпомощь», — сделала вывод пострадавшая.

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В региональном минздраве изданию сообщили, что стоматологические поликлиники, как и любые другие государственные медучреждения, не могут не принимать пациентов с острой болью.

«Если это факт, то пациентка должна обратиться к главврачу или в вышестоящую организацию. Пациентов с острой болью стоматологические клиники должны принимать», — прокомментировали в ведомстве.

Что касается зубов, то, как напомнили в минздраве, удаление зуба также помогает при острой боли. Так что, это тоже вариант лечения.