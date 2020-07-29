Россиянка, которой бывший супруг отрубил кисти рук, вновь выходит замуж

«Сейчас идет активная подготовка, надеюсь вирус нам не помещает», — написала девушка в Инстаграмме.
Большинство пользователей поздравили Маргариту с предстоящим торжеством. Однако нашлись и те, кто обвинило россиянку в попытке «пропиариться». Как отметила Грачеваподобные высказывания не задевают ее.
Маргарита не стала раскрывать детали свадьбы. По ее словам, если в будущем ей захочется поделиться с общественностью подробностями из личной жизни, она сделает это.
В конце 2017 года муж Грачевой несколько раз увозил ее в лес, где угрожал убить ее. В порыве ревности супруг отрубил Маргарите кисти рук топором, нанеся не менее десяти ударов.
Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима и обязал его выплатить компенсацию в два миллиона рублей. Врачам удалось спасти одну руку женщины, на месте второй установили протез.