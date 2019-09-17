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Жизнь

Россиянка, которой супруг отрубил кисти рук, выпустила книгу

Маргарита Грачева, которой бывший муж отрубил кисти обеих рук, выпустила книгу «Счастлива без рук».

Женщина, насилие.
Женщина, насилие.
СС0

Книга призвана поддержать всех женщин, ставших жертвами домашнего насилия. Также Маргарита хочет привлечь внимание к этой серьезной проблеме и предотвратить подобные случаи в будущем.

Издание появится на полках магазинов в октябре, цена составит около 500 рублей.

Полтора года назад история Маргариты шокировала общественность. Ревнивый муж отвез девушку в лес, где сначала издевался, а затем отрубил ей кисти обеих рук.

Врачам удалось спасти одну из них, но вторую кисть девушка потеряла и теперь живет с протезом, пишет mail.ru. Себя она называет мамой-трансформером.

Дело спровоцировало широкий общественный резонанс. По итогам судебного разбирательства муж Маргариты был приговорен к 14 годам тюрьмы.

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