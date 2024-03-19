19 марта
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Жизнь

Россиянка перепутала рысь с собакой и поселила ее у себя в бане

Пенсионерка из Нижегородской области увидела, как ей показалось, породистую собаку. Решила приютить ее у себя, сообщает Газета.ru

Рысь.
Рысь.
CC0

Оказалось, что это вовсе не собака, а рысь.

Сначала женщина подкармливала животное. Рысь и раньше видели в населенном пункте, она спокойно разгуливала по территории, прошлась недалеко от местной школы жилых домов в первой половине марта.

Недавно стало известно, что рысь поселилась в бане у сельчанки. Она сама проявила инициативу разместить животное у себя.

Пенсионерка рассчитывала оставить животное на передержку, так как заметила ее на своем участке. Женщина не понимала, что поселила у себя дикое животное, пока кадры не разлетелись по соцсетям.

Ранее сообщалось, что на алтайской трассе заметили зайца в странном состоянии.

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