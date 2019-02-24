Россиянка родила на полу роддома без присутствия врачей

Жительница Хабаровска самостоятельно родила на полу роддома № 2, так как на нее у врачей не нашлось времени, сообщает telegram-канал Mash.

«Женщину привезли в роддом, осмотрели, отвели в предродовой зал. Ее осматривали, пока у роженицы были схватки. Однако, когда 35-летняя Мария начала рожать, врачей не оказалось рядом», — сказано в сообщении Mash.

Женщина от боли упала на пол, где и родила, пишет ura.ru.

«На крик новорожденной девочки прибежала акушерка и попросила обессилевшую женщину саму дойти до кресла в соседнем зале. Молодая мама обратилась в полицию», — отмечается в сообщении.

Врачи пояснили, что слышали как женщина рожает, но не могли ей прийти на помощь — были задействованы в операции.