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Жизнь

Россиянка родила на полу роддома без присутствия врачей

Жительница Хабаровска самостоятельно родила на полу роддома № 2, так как на нее у врачей не нашлось времени, сообщает telegram-канал Mash.

Младенец. Ребенок.
Младенец. Ребенок.
СС0

«Женщину привезли в роддом, осмотрели, отвели в предродовой зал. Ее осматривали, пока у роженицы были схватки. Однако, когда 35-летняя Мария начала рожать, врачей не оказалось рядом», — сказано в сообщении Mash.

Женщина от боли упала на пол, где и родила, пишет ura.ru.

«На крик новорожденной девочки прибежала акушерка и попросила обессилевшую женщину саму дойти до кресла в соседнем зале. Молодая мама обратилась в полицию», — отмечается в сообщении.

Врачи пояснили, что слышали как женщина рожает, но не могли ей прийти на помощь — были задействованы в операции.

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