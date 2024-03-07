Россиянка с мужем пришли в детский магазин со своей коляской, переложили ребенка в новую и сбежали

Полицейские, просмотрев записи камер и опросив сотрудников, нашли воров. Ими оказались ранее судимые 32-летние родители.

На кадрах видно, что родители пришли в магазин со своей коляской, а ушли с новой, но они ее не оплатили. Пара выбрала момент, когда все продавцы будут заняты и охраны рядом не будет. Тогда они переложили двухлетнего мальчика из своей коляски в новую и скрылись с места преступления.

Ущерб составил более восьми тысяч рублей, Возбуждено дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»), супругам грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время пара находится под подпиской о невыезде надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мать младенца сломала ему кости, когда надевала комбинезон.

Самое важное - в нашем Telegram-канале