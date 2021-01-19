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Жизнь

Россиянка утопила своего новорожденного внука в ведре с водой

В Ростовской области женщина помогла своей 23-летней дочери убить новорожденного. Это произошло 4 января в селе Сандата Сальского района, пишет Shahty.ru.

Ведро, таз.
Ведро, таз.
СС0

47-летняя женщина самостоятельно приняла роды у дочери после чего опустила новорожденного мальчика в ведро с водой. Когда малыш перестал подавать признаки жизни, она завернула тело в пакеты и захоронила на заднем дворе своего дома. В полицию о случившемся сообщила родственница.

Дочь при этом избежала уголовного преследования. Задержали только «бабушку», предъявив обвинение в убийстве малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Подозреваемую взяли под стражу, свою вину признала полностью.

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