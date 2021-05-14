Россиянка выдумала, как педагог назвала ветеранов «бежавшими трусами», а после извинилась

Скандал произошел в городе Артеме. 14 мая мать одной из школьниц опубликовала видео с обвинениями в адрес учителя.
«Преподаватель истории якобы заявила ученикам, что выжившие и ныне бодрствующие ветераны Великой Отечественной войны являются трусами, сбежавшими с полей битв», — примерно это рассказала женщина.
Местные жители начали травлю педагога в соцсетях. Однако, как подчеркнули в городском управлении образования, обвинения не подтвердились.
«Опрошены ученики, проведен опрос учителя, проверены методические документы хода урока, для беседы приглашена мама школьницы», — рассказал представитель администрации.
После этого женщина удалила свое видео, принесла извинения педагогу и написала новое сообщение с раскаяниями.
Учитель, которую обвинили в оскорблении ветеранов, намерена защищать свое честное имя и планирует обратиться в суд.