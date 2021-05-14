14 мая 19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Россиянка выдумала, как педагог назвала ветеранов «бежавшими трусами», а после извинилась

Жительница Приморского края принесла извинения учителю истории, которую обвинила в оскорблении ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает РИА «Новости».

Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны.
Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны.
из открытых источников в интернете

Скандал произошел в городе Артеме. 14 мая мать одной из школьниц опубликовала видео с обвинениями в адрес учителя.

«Преподаватель истории якобы заявила ученикам, что выжившие и ныне бодрствующие ветераны Великой Отечественной войны являются трусами, сбежавшими с полей битв», — примерно это рассказала женщина.

Местные жители начали травлю педагога в соцсетях. Однако, как подчеркнули в городском управлении образования, обвинения не подтвердились.

«Опрошены ученики, проведен опрос учителя, проверены методические документы хода урока, для беседы приглашена мама школьницы», — рассказал представитель администрации.

После этого женщина удалила свое видео, принесла извинения педагогу и написала новое сообщение с раскаяниями.

Учитель, которую обвинили в оскорблении ветеранов, намерена защищать свое честное имя и планирует обратиться в суд.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость