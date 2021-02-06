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Жизнь

Россиянка заплатит штраф за организацию пикета против третьеклассника-дебошира

Жительницу Южно-Сахалинска суд обязал выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей за организованный пикет против одно из учеников школы, где учился ее ребенок.

В суде. Фото: altapress.ru.
В суде. Фото: altapress.ru.

На пикете родители требовали отстранить от учебы третьеклассника, который издевался над своими одноклассниками. Юный дебошир срывал уроки, бил детей и учителей, показывал свои половые органы, пишет «Российская газета».

Сначала буйного ученика отправили на домашнее обучение, но позже он снова вернулся на учебу, где принялся за старое.

На пикете родители с детьми вышли с плакатами «Мне страшно ходить в школу», «Не хочу смотреть, как душат и бьют моих одноклассников». После этого мать хулигана дала согласие на перевод сына на заочную форму обучения и на повторную экспертизу.

Однако митингов возле школы заинтересовались правоохранительные органы. Они пришли в школу, опросили участников события и составили протокол о вовлечении несовершеннолетних в участие в несанкционированном собрании о отношении одной из матерей.

На суде женщина не признала свою вину. Ее адвокат также отметил, что событие в виде небольшого скопления детей не обладало признаками публичного мероприятия.

Несмотря на все доводы, суд постановил жительницу Южно-Сахалинска выплатить штраф.

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