Россиянка заплатит штраф за организацию пикета против третьеклассника-дебошира

На пикете родители требовали отстранить от учебы третьеклассника, который издевался над своими одноклассниками. Юный дебошир срывал уроки, бил детей и учителей, показывал свои половые органы, пишет «Российская газета».
Сначала буйного ученика отправили на домашнее обучение, но позже он снова вернулся на учебу, где принялся за старое.
На пикете родители с детьми вышли с плакатами «Мне страшно ходить в школу», «Не хочу смотреть, как душат и бьют моих одноклассников». После этого мать хулигана дала согласие на перевод сына на заочную форму обучения и на повторную экспертизу.
Однако митингов возле школы заинтересовались правоохранительные органы. Они пришли в школу, опросили участников события и составили протокол о вовлечении несовершеннолетних в участие в несанкционированном собрании о отношении одной из матерей.
На суде женщина не признала свою вину. Ее адвокат также отметил, что событие в виде небольшого скопления детей не обладало признаками публичного мероприятия.
Несмотря на все доводы, суд постановил жительницу Южно-Сахалинска выплатить штраф.