Россиянка заплатит штраф за организацию пикета против третьеклассника-дебошира

Жительницу Южно-Сахалинска суд обязал выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей за организованный пикет против одно из учеников школы, где учился ее ребенок.

На пикете родители требовали отстранить от учебы третьеклассника, который издевался над своими одноклассниками. Юный дебошир срывал уроки, бил детей и учителей, показывал свои половые органы, пишет «Российская газета».

Сначала буйного ученика отправили на домашнее обучение, но позже он снова вернулся на учебу, где принялся за старое.

На пикете родители с детьми вышли с плакатами «Мне страшно ходить в школу», «Не хочу смотреть, как душат и бьют моих одноклассников». После этого мать хулигана дала согласие на перевод сына на заочную форму обучения и на повторную экспертизу.

Однако митингов возле школы заинтересовались правоохранительные органы. Они пришли в школу, опросили участников события и составили протокол о вовлечении несовершеннолетних в участие в несанкционированном собрании о отношении одной из матерей.

На суде женщина не признала свою вину. Ее адвокат также отметил, что событие в виде небольшого скопления детей не обладало признаками публичного мероприятия.

Несмотря на все доводы, суд постановил жительницу Южно-Сахалинска выплатить штраф.