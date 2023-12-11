Россиянки вышли на митинг против запрета абортов

Участницы выходили с плакатами «дети должны быть желанными» и «нет абортов — нет секса».
Пикет был согласован с городскими властями.
Ранее в Госдуме планировали ввести законопроект о запрете абортов в частных клиниках весной 2024 года.
Митинг против запрета абортов прошел в Казани, сообщает "Лента.ру".
Участницы выходили с плакатами «дети должны быть желанными» и «нет абортов — нет секса».
Пикет был согласован с городскими властями.
Ранее в Госдуме планировали ввести законопроект о запрете абортов в частных клиниках весной 2024 года.
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