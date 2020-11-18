Россиянку оштрафовали за мат в «домашнем» чате WhatsApp

По ее словам, спор возник из-за перехода дома от управляющей компании в товарищество собственников жилья (ТСЖ). Всего в споре принимали участие 20 человек. «В результате мы перешли в ТСЖ, но были и те, кто хотел остаться с управляющей компанией. Один из них и написал на меня заявление в прокуратуру», — сказала она.

Как рассказала женщина, нецензурное оскорбление было обращено к мужчине, который не состоял в чате, также там не фигурировала его фамилия. Мировой суд вынес решение о штрафе, Советский районный суд города его утвердил. Россиянка намерена обжаловать решение в Верховном суде Татарстана.