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Жизнь

Россиянку оштрафовали за мат в «домашнем» чате WhatsApp

Жительницу Казани оштрафовали на тысячу рублей за мат в общем чате мессенджера WhatsApp. Об этом россиянка сообщила изданию «Казанский репортер», пишет Lenta.

Мессенджер. Telegram. WhatsApp.
Мессенджер. Telegram. WhatsApp.
ССО

По ее словам, спор возник из-за перехода дома от управляющей компании в товарищество собственников жилья (ТСЖ). Всего в споре принимали участие 20 человек. «В результате мы перешли в ТСЖ, но были и те, кто хотел остаться с управляющей компанией. Один из них и написал на меня заявление в прокуратуру», — сказала она.

Как рассказала женщина, нецензурное оскорбление было обращено к мужчине, который не состоял в чате, также там не фигурировала его фамилия. Мировой суд вынес решение о штрафе, Советский районный суд города его утвердил. Россиянка намерена обжаловать решение в Верховном суде Татарстана.

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