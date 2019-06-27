Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 июня 23°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Россиянку оштрафовали за танец на фоне памятника героям ВОВ

Советский районный суд Брянска оштрафовал горожанку за видеоролик, в котором она танцует тверк на фоне Кургана Бессмертия. Об этом сообщается на сайте инстанции.

Курган Бессмертия в Брянске.
Курган Бессмертия в Брянске.
Антон Лазаренко в vk.com/actual32

Суд расценил действия девушки как выражение явного неуважения к обществу в неприличной форме, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность. Она должна заплатить штраф в 30 тысяч рублей.

Видео с танцем жительница Брянска разместила в социальных сетях в апреле 2019 года. Свой ролик она сопроводила пожеланиями солнечного настроения горожанам. Но люди раскритиковали поступок девушки.

По словам героини ролика, она захотела снять красивое видео и выбрала для этого площадку у памятника в центральном парке, а умысла оскорбить участников Великой Отечественной войны не имела. Но при этом девушка признала вину в суде.

Постановление вынесли по новому закону о проявлении неуважения к обществу и власти. Это стало первым наказанием в России за проявление неуважения в форме танца, сообщает «Интерфакс».

20 июня президент Путин на прямой линии высказал мнение о законе о неуважении власти, отвечая на вопрос создателя самого популярного сообщества MDK во «ВКонтакте». Он считает, что люди имеют право критиковать власть, и этот закон не должен их в этом ограничивать. По словам президента, его приняли для того, чтобы наказывать за оскорбление государственных символов, глумление над флагом или гербом и тому подобные действия.

Справка

Курган Бессмертия — памятник павшим в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, ставший одним из символов города Брянска. Расположен в Советском районе города, в Центральном парке культуры и отдыха «Соловьи».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость