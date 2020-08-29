Россиянку приговорили к штрафу за пост в Facebook о побоях бывшего мужа

Московский суд частично удовлетворил иск экс-замглавы компании «Альфа-Капитал» Евгения Живова, который он подал к бывшей жене. Женщина публично обвинила его в нанесении побоев, за что получила штраф в 10 тысяч рублей, сообщает «Медуза».

О том, что суд обязал Ирину Живову выплатить бывшему мужу 10 тысяч рублей, она рассказала на своей странице в Facebook. «По решению судьи „честь и достоинство“ Жени были мной ущемлены и стоят 10300 рублей», — написала Живова.

По словам адвоката, Ирину обязали выплатить штраф из-за фразы «нанес побои», которую она использовала в своей публикации о домашнем насилии на Facebook.

«Суд вынес прецедентное для России решение, для всех жертв домашнего насилия в России, сказав, что вы не имеете права говорить о том, что вас били, пока вы не получите об этом соответствующий судебный акт», — заявляет адвокат Виктория Дергунова.

В октябре прошлого года Ирина Живова написала на своей странице в Facebook, что бывший муж «ворвался» в дом, где она жила с двумя дочерьми, напугал всех и «отмутузил». Женщина также выложила скриншот двух протоколов о побоях, составленных на бывшего мужа.

Евгений Живов отрицал вину. Он рассказывал СМИ, что пришел проведать детей, которых жена четыре месяца скрывала от него незаконно — ведь Никулинский суд Москвы определил, что дочери должны жить с отцом.

Однако, как утверждает Ирина Живова, Мосгорсуд уже «отменил мракобесное решение» и постановил, что дети должны жить с матерью.