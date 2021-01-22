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Жизнь

Российская армия впервые вооружилась «Пенициллином»

Первая партия новейших комплексов артиллерийской разведки «Пенициллин», разработанных Научно-исследовательским институтом «Вектор», поступила в Вооруженные силы России, сообщает РИА Новости.

Минобороны РФ.
Минобороны РФ.
vk.com/mil

«В декабре 2020 года в соответствии с заключенным контрактом передали заказчику первую партию», — рассказал генеральный директор концерна «Вега» (входит в Росэлектронику госкорпорации «Ростех») Вячеслав Михеев.

Комплекс предназначен для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет.

«Пенициллин» фиксирует акустические и тепловые сигналы от выстрелов и разрывов, после чего выдает точные координаты местоположения орудия противника. Их после наносят на электронную карту.

Время получения координат одиночной цели, ведущей стрельбу, составляет не более пяти секунд.

Комплекс работает в любое время суток при температуре от минус 40 до плюс 50 градусов Цельсия, пишет Lenta.ru.

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