Российская армия впервые вооружилась «Пенициллином»

«В декабре 2020 года в соответствии с заключенным контрактом передали заказчику первую партию», — рассказал генеральный директор концерна «Вега» (входит в Росэлектронику госкорпорации «Ростех») Вячеслав Михеев.

Комплекс предназначен для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет.

«Пенициллин» фиксирует акустические и тепловые сигналы от выстрелов и разрывов, после чего выдает точные координаты местоположения орудия противника. Их после наносят на электронную карту.

Время получения координат одиночной цели, ведущей стрельбу, составляет не более пяти секунд.

Комплекс работает в любое время суток при температуре от минус 40 до плюс 50 градусов Цельсия, пишет Lenta.ru.