В Уфе девочка нашла детеныша летучей мыши и уложила спать в холодильник

Cпасенного уфимской школьницей детеныша летучей мыши по имени Пушкин уложили в спячку в бытовом холодильнике. Два раза в неделю его будут будить, чтобы взвесить и покормить.

Замерзшего мышонка школьница нашла в снегу, сообщает UfacityNews.ru. Девочка принесла зверька домой, посадила в коробку и решила позвонить в Зоологический музей. Директор музея Михаил Кривошеев, интересующийся жизнью летучих мышей, попросил принести животное.

Директор музея рассказал, что ему уже приходилось выкармливать истощенных летучих мышей и детенышей без матери, но впервые столкнулся с зимним малышом.

Мышонка нашли на улице Пушкина, поэтому так и решили назвать.

Пушкин оказался двухцветным кожаном. Сейчас у них период спячки, и Кривошеев предположил, что его что-то разбудило — люди или погода.

У него был недобор массы: он должен весить около 17 граммов, а весил всего 9,78. Его стали кормить высококалорийными азиатскими сверчками, которых Михаил разводит сам. Аппетит у малыша хороший — к сегодняшнему дню он съел уже всех сверчков, что были у Михаила. Постепенно он набрал вес до 15,5 г, но вдруг отказался есть.

«Вес для спячки у Vespertilio (лат.) должен быть граммов 17, а Пушкин — задохлик. Покормив его еще дня три насильно детским питанием, я все-таки скрепя сердце, решил — пора спать. Просто недовес может быть объяснен молодостью, Пушкину, вероятно, весной будет год. В любом случае, раз в два-три дня буду его взвешивать, и если что — снова на откорм», — добавил биолог.

Если все будет в порядке, Пушкин покинет холодильник и улетит на волю весной, пишет «Росбалт».

Другие жители города сообщили, что были свидетелями аналогичных ситуаций: «С месяц назад в своем подъезде обнаружил летучую мышь. Не знал, что делать, оставил как есть», — пишет пользователь соцсети.